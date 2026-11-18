La obra demandó cerca de 200 millones de pesos y 17 meses de trabajo. Este miércoles vuelve a abrir sus puertas a la ciudadanía con una gran gala benéfica a partir de las 20 horas. La entrada es libre y gratuita. Así quedó por dentro.

Reconstrucción de la platea y restauración del edificio



Durante la obra se retiraron, numeraron y volvieron a colocar 338 butacas. Se recuperó más del 80 % de la pinotea original para reutilizarla en el piso y se instalaron 37 vigas multilaminadas para conformar la nueva estructura portante. Sobre ellas se colocaron más de 80 placas fenólicas como base del entablonado.

Se instalaron rejillas para ventilar el espacio bajo el piso y facilitar futuras fumigaciones. También se incorporó un sistema de monitoreo de la humedad mediante sensores y se colocó un conducto de 200 milímetros para alojar las instalaciones técnicas entre el escenario y el fondo de la sala.

Los trabajos incluyeron, además, la reparación de molduras y zócalos, la recuperación del foso de los músicos y el hidrolavado del frente y la marquesina.



Davico explicó que, por el carácter patrimonial del edificio, las intervenciones se consultaron con la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos y con el organismo provincial correspondiente. Señaló que la complejidad de las tareas y los plazos de esas consultas incidieron en el tiempo de ejecución. También agradeció a las empresas contratadas por haber realizado tareas adicionales a las previstas en los contratos. "Hemos invertido en la restauración integral del Teatro Gualeguaychú más de 200 millones de pesos", indicó el intendente. La obra se financió en su totalidad con fondos del Tesoro municipal.