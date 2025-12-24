En las horas previas a la Nochebuena, el Monseñor Héctor Zordán brindó a todos los gualeguaychuenses un mensaje especial: “Estamos invitados a celebrar nuevamente la fiesta del nacimiento del Señor. En la pequeñez del bebé recién nacido, podemos descubrir la grandeza de Dios. En la pobreza del niño recostado en el pesebre, que no tenía donde poner la cabeza, encontramos la riqueza de Dios. En la fragilidad de aquel niño que necesitaba de la ternura de una madre, del cuidado paternal de José, del calor de los animales, podemos descubrir la fortaleza de Dios”.

Y concluyó: “Esta es la oportunidad para encontrarnos de nuevo con Jesús, dejarlo entrar en nuestra vida a través de su palabra que siempre nos renueva, a través de la salvación que siempre nos trae el abrazo, la ternura misericordiosa de nuestro Dios. Feliz Navidad para todos. Buen comienzo de año”.