Este lunes por la mañana comenzó BOLAZO, el nuevo canal de streaming de Gualeguaychú dedicado a entrevistas, música en vivo y cultura contemporánea. Lo hizo con Cuando Pase el Temblor, programa que de ahora en más se transmite de lunes a viernes, de 9:30 a 12.

Con carácter informativo, Cuando Pase el Temblor es conducido por los periodistas Sebastián Carbone y Ángeles Barcia.