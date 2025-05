Tal como estaba previsto, pasadas las 14 de este martes, comenzó la actividad en el recinto de Diputados para dar inicio a la interpelación a Guillemo Francos por el escándalo $LIBRA.

Adrián Pagano, secretario parlamentario, leyó una carta enviada por el ministro de Economía, Luis Caputo, en la que notificó formalmente su ausencia. En la misiva, Caputo también negó cualquier vinculación con el caso $LIBRA, despegándose de las acusaciones surgidas en las últimas semanas.



Luego de recibir las notas de Luis Caputo, ministro de Economía, y Mariano Cúneo Libarona, titular de Justicia, ambos excusándose formalmente de asistir, los bloques opositores reclamaron que la Cámara vote un cuarto intermedio para continuar la sesión el martes 13 de mayo.

La propuesta fue impulsada por Cecilia Moreau, de Unión por la Patria, y contó con el respaldo de Fernando Carbajal, de Democracia para Siempre.

Minutos antes de las 16, la sesión en la Cámara de Diputados finalmente dio inicio a la interpelación a Guillermo Francos, luego de una larga espera debido a la ausencia de Luis Caputo y Mariano Cúneo Libarona, quienes enviaron notas excusándose por no asistir.

El clima en el recinto se tensó cuando Francos, visiblemente molesto, expresó: “Llevo muchos años en la actividad pública y privada, nunca he hecho esperar dos horas para una reunión. Es una falta de respeto”. El jefe de Gabinete, que había sido convocado para responder preguntas sobre su gestión, dejó claro su descontento con la demora.

En medio de las discusiones, Francos lanzó una advertencia: “Si me dejan hablar, hablo; si no me dejan hablar, me voy”. Este comentario reflejó la tensión que se había generado por las ausencias de ministros clave y el clima de incertidumbre respecto al formato de la interpelación.

Durante su interpelación, Guillermo Francos dejó en claro la postura del Gobierno respecto al proyecto $LIBRA y al movimiento “Viva la Libertad”. En sus declaraciones, el jefe de Gabinete afirmó: “Las cuestiones a LIBRA no versan sobre acto de Gobierno”, y agregó que “el presidente no mantuvo ni mantiene un vínculo con el proyecto ‘Viva la Libertad’ o la moneda $LIBRA”.

Francos también rechazó cualquier implicación del Ejecutivo en el proyecto, señalando: “No existió coordinación o intervención en el proyecto mencionado. Tampoco se impartieron directivas a funcionarios del Gobierno para difundir el proyecto”. De manera tajante, subrayó que “el Estado no ha tenido injerencia ni beneficio” del mismo.

Finalmente, el jefe de Gabinete concluyó destacando que “muchos de los pormenores del proyecto son ajenos al conocimiento del Poder Ejecutivo”, reiterando que no existe ninguna relación o involucramiento gubernamental con el mencionado proyecto.

Noticia en desarrollo…

Fuente: Infobae