Los Galpones del Puerto son escenario este fin de semana de la tercera edición consecutiva del Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín en Gualeguaychú. Durante dos jornadas, cantantes, músicos y bailarines de la ciudad, la región y distintos puntos del país participarán de la competencia que permitirá a los ganadores acceder a la instancia nacional, que se disputará en Cosquín, Córdoba, durante enero de 2027.

La actividad comienza este sábado 31 de octubre a las 15 horas y se extenderá hasta que finalicen las presentaciones de todas las categorías previstas para la jornada. Los participantes subirán al escenario para ser evaluados por un jurado especializado, que tendrá a su cargo la selección de los finalistas.

El domingo 1 de noviembre, también desde las 15 horas, se desarrollará la instancia definitoria de la sede Gualeguaychú, en la que se determinará quiénes obtendrán la clasificación para competir en la instancia nacional del Pre Cosquín 2027, que tendrá lugar en la ciudad de Cosquín, provincia de Córdoba, durante enero.

El Pre Cosquín es un certamen de alcance nacional que reúne cada año a artistas de distintas disciplinas folklóricas. A través de sus sedes distribuidas por el país, ofrece la posibilidad de acceder al escenario del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, uno de los encuentros más representativos de la música popular argentina.

Música, danza y tradición en 13 rubros

La competencia cuenta con 13 categorías que abarcan distintas expresiones de la música, la danza y las tradiciones argentinas:

Solista vocal.

Dúo vocal.

Conjunto vocal.

Solista instrumental.

Conjunto instrumental.

Solista de malambo masculino.

Solista de malambo femenino.

Conjunto de malambo.

Pareja de baile tradicional.

Pareja de baile estilizada.

Conjunto de baile folklórico.

Canción inédita.

Expresión oral folklórica.

Cada rubro tendrá su correspondiente instancia de evaluación, en la que se considerarán las características artísticas y técnicas de las presentaciones, de acuerdo con los criterios establecidos por la organización nacional.

Un jurado especializado evaluará las presentaciones

La evaluación estará a cargo de Emanuel Ayala, Cristian Capurelli, Andrea Russin y Mauro Gorosito, quienes cuentan con trayectoria en distintas disciplinas vinculadas con la música y la danza folklórica.

Los integrantes del jurado tendrán la responsabilidad de seleccionar a los finalistas de la primera jornada y definir, durante el domingo, a los ganadores de cada categoría que accederán a la instancia nacional en Cosquín.

Además, se contará con la presencia de una veedora oficial del Pre Cosquín, encargada de supervisar el desarrollo de la competencia y verificar el cumplimiento de las pautas establecidas por la organización nacional.

La delegación de la sede Gualeguaychú está a cargo de Walter Mendoza y el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo; quienes acompañan la organización y el desarrollo de esta instancia clasificatoria.

Una oportunidad para acompañar a los nuevos talentos

A diferencia de un festival convencional, el Pre Cosquín tiene carácter competitivo. Los artistas participan con el objetivo de obtener una clasificación que les permita continuar su recorrido hacia el escenario mayor del folklore argentino.

Esta característica brinda al público la posibilidad de presenciar las distintas etapas de una competencia nacional, conocer nuevas propuestas artísticas y acompañar a quienes buscan abrirse camino en el ámbito de la música y la danza tradicional.

Durante ambas jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de las presentaciones de los participantes, descubrir intérpretes de diferentes localidades y conocer la diversidad de expresiones folklóricas que forman parte del certamen.

Feria y propuestas gastronómicas durante ambas jornadas

Además de la competencia artística, el encuentro cuenta con una feria y diferentes opciones gastronómicas para quienes se acerquen a los Galpones del Puerto.

Hay puestos de feriantes, propuestas de comidas, café y candy bar, que se encuentran disponibles durante el desarrollo de las actividades y permiten al público recorrer el predio y disfrutar de las distintas propuestas entre las presentaciones.