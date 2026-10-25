El Mundial de Canotaje Maratón Gualeguaychú 2026 transita hoy su séptima y última jornada, con pruebas de larga distancia en las categorías júnior y sénior desde las 8.30 hasta la tarde.

La actividad comenzó con la prueba de C1 femenino sénior, sobre 22,6 kilómetros. A las 10.05 será el turno de la final de K2 femenino sénior, con un recorrido de 26,2 kilómetros, y cinco minutos después largará C2 masculino sénior, sobre 22,6 kilómetros.

A las 12.30 competirán los K2 masculino júnior, también sobre 22,6 kilómetros. La última largada del campeonato será a las 15.15, con la prueba de K2 masculino sénior, que recorrerá 29,8 kilómetros y será la más extensa de la jornada.

El cierre llegará a las 17.30 con la ceremonia de clausura, abierta a toda la comunidad.