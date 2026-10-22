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Mirá la transmisión en vivo de la cuarta jornada del Mundial de Canotaje 2026 en Gualeguaychú
El Mundial continúa desde el jueves 22 hasta el domingo 25 de octubre con las categorías juveniles, sub-23 y sénior. Las carreras se desarrollan en el circuito del río Gualeguaychú, comprendido entre el puente Méndez Casariego y la zona portuaria, y pueden seguirse desde las tribunas instaladas en la Costanera, con acceso libre y gratuito, y por la transmisión en vivo por YouTube.
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