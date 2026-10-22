El Mundial continúa desde el jueves 22 hasta el domingo 25 de octubre con las categorías juveniles, sub-23 y sénior. Las carreras se desarrollan en el circuito del río Gualeguaychú, comprendido entre el puente Méndez Casariego y la zona portuaria, y pueden seguirse desde las tribunas instaladas en la Costanera, con acceso libre y gratuito, y por la transmisión en vivo por YouTube.