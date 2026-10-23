El Campeonato Mundial de Canotaje Maratón 2026 tendrá este viernes 23 de octubre su quinta jornada en Gualeguaychú, con una programación que reúne las seis finales de regata corta pendientes del jueves y las competencias previstas para el día. Las pruebas se desarrollarán en el río Gualeguaychú, con participación de deportistas de distintas categorías y delegaciones internacionales.

La jornada comenzará a las 8.30 h con la final de K1 femenino juvenil, una de las competencias que debieron suspenderse debido a las lluvias. A lo largo de la mañana también se disputarán las finales sénior de kayak y canoa individual, mientras que el paracanotaje tendrá su espacio con pruebas masculinas y femeninas.

Las carreras se realizarán en el circuito comprendido entre el puente Méndez Casariego y la zona portuaria. El público podrá seguir las competencias de manera libre y gratuita desde las tribunas y los sectores habilitados de la Costanera.

Durante la jornada, está prevista la llegada del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, a las 10.45 h, quien visitará Gualeguaychú en el marco del Mundial de Canotaje Maratón 2026.

En cuanto a las condiciones meteorológicas, el pronóstico contempla la posibilidad de precipitaciones y tormentas durante parte del viernes. Por este motivo, la organización continuará monitoreando el tiempo y las condiciones del río para determinar el desarrollo de las pruebas, de acuerdo con los protocolos de seguridad establecidos.

Cronograma del viernes 23 de octubre

Competencias de la mañana

8:30 h: K1 femenino juvenil, final de regata corta.

8:50 h: C1 femenino sénior, final de regata corta.

9:10 h: K1 femenino sénior, final de regata corta.

9:30 h: C1 masculino sénior, final de regata corta.

10 h: Paracanotaje abierto femenino y categorías KL1, KL2 y KL3 masculino.

10:10 h: Paracanotaje femenino, categorías VL3, VL2 y VL1.

12 h: K1 masculino juvenil, final de regata corta.

12:20 h: K1 masculino sénior, final de regata corta.

12:40 h: K1 femenino juvenil.

12:45 h: C1 masculino sub-23.

Competencias de la tarde

14:30 h: K1 femenino sub-23.

14:35 h: C2 masculino juvenil.

14:40 h: C1 femenino sub-23.

16:45 h: K1 masculino sub-23.

Las seis finales de regata corta corresponden a las competencias suspendidas el jueves 22 de octubre. El resto de las pruebas integra la programación prevista para este viernes.

A lo largo del día también se realizarán las ceremonias de premiación, con horarios previstos entre las 13:30 y las 13:45 h, y durante la tarde, entre las 18.15 y las 18.45 h.

Seguridad y condiciones para el desarrollo de las competencias

La organización mantiene vigente el protocolo de contingencia, que contempla el seguimiento permanente de las condiciones meteorológicas y del río. Entre los aspectos evaluados se encuentran el nivel del agua, la velocidad de la corriente, la intensidad del viento y la visibilidad.

En caso de registrarse condiciones que comprometan la seguridad, las autoridades técnicas y de seguridad, en coordinación con el Comité Organizador, podrán disponer demoras en las largadas, modificaciones del circuito o reprogramaciones. Las decisiones que se adopten serán comunicadas a las delegaciones, los oficiales y el público a través de los canales correspondientes.