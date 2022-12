CRÉDITO: FOTOS JOAQUÍN GARCÍA

El intendente inició el desarrollo de su discurso afirmando “quiero empezar por la idea central, por el principio, la salud comunitaria, que le garanticemos derechos a la gente en todos los barrios

Ante miles de personas, en el estadio de básquet del club Pueblo Nuevo colmado, Martín Piaggio celebró un nuevo 5 de diciembre

“Decidimos que trabajar para garantizar derechos como el eje central de nuestras políticas. Gobernar para tener una sociedad siempre saludable”

Piaggio reflexionó sobre el precio y valor de la tierra “ ¿cuánto cuesta? Cuesta lo que cada familia puede pagar. Se podía, con el Banco de Tierras Municipal y con el programa Tu Primer Terreno, hoy hay vecinos y vecinas que ya están construyendo sus casas”

“No hay que robar, no hay que mentir, pero fundamentalmente no hay que ser flojo con los poderosos. Las Democracias formales, no pueden resolver los grandes problemas de la humanidad, la paz, el cambio climático, la desigualdad, pero tampoco los problemas de la gente, el acceso a la tierra, al techo y al trabajo, la participación"

Para concluir el intendente expresó “Tenemos un equipo hermoso para seguir transformando la ciudad. Estas son épocas para poner, no para pedir, no se necesita plata, necesitamos poner voluntad, necesitamos poner convicciones, necesitamos poner energía, necesitamos luchar por la gente que todavía espera, necesitamos luchar en Gualeguaychú y en toda la provincia para el futuro más inmediato".