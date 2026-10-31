Mirá las mejores fotos de la primera jornada del Pre Cosquín 2026 en los Galpones del Puerto
Los Galpones del Puerto son escenario este fin de semana de la tercera edición consecutiva del Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín en Gualeguaychú. Durante dos jornadas, cantantes, músicos y bailarines de la ciudad, la región y distintos puntos del país participan de la competencia que permitirá a los ganadores acceder a la instancia nacional, que se disputará en Cosquín, Córdoba, durante enero de 2027.
La actividad comenzó este sábado a las 15 horas. Vecinos y visitantes disfrutaron de las presentaciones, a las que se puede acceder de manera libre y gratuita. Además de la competencia, el encuentro cuenta con una feria y diferentes opciones gastronómicas para quienes se acerquen a los Galpones del Puerto. Hay puestos de feriantes y propuestas de comidas que se encuentran disponibles durante el desarrollo de las actividades.