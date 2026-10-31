Los Galpones del Puerto son escenario este fin de semana de la tercera edición consecutiva del Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín en Gualeguaychú. Durante dos jornadas, cantantes, músicos y bailarines de la ciudad, la región y distintos puntos del país participan de la competencia que permitirá a los ganadores acceder a la instancia nacional, que se disputará en Cosquín, Córdoba, durante enero de 2027.

La actividad comenzó este sábado a las 15 horas. Vecinos y visitantes disfrutaron de las presentaciones, a las que se puede acceder de manera libre y gratuita. Además de la competencia, el encuentro cuenta con una feria y diferentes opciones gastronómicas para quienes se acerquen a los Galpones del Puerto. Hay puestos de feriantes y propuestas de comidas que se encuentran disponibles durante el desarrollo de las actividades.