Papelitos del club Juventud Unida fue la encargada de romper el hielo con la alegría y sentimiento de “Vivos”, su temática centrada en el reconocimiento a los trabajadores anónimos del Carnaval, especialmente a costureras, artesanos y constructores que, sin ocupar la pasarela, sostuvieron históricamente la fiesta con su oficio.

Luego le siguió Ará Yeví, la comparsa del Club Tiro Federal, en esta ocasión con “La Resistencia”, una propuesta inspirada en la figura del Martín Fierro y su vigencia en la Argentina actual.

En tercer lugar, llegó el turno de Marí Marí, comparsa del Club Central Entrerriano, con “Genios”, su temática inspirada en una leyenda del Medio Oriente, que propone un homenaje a los hacedores del Carnaval y a la capacidad de crear que tiene una comunidad unida.

Por último, fue el momento de O’Bahía de pisar nuevamente la pasarela para dar cierre a una inmejorable noche de apertura del Carnaval. La comparsa del Club de Pescadores hizo su reaparición este año con “El pescador, el genio y las mil y una noches”, una puesta que combina aventura, fantasía y un fuerte mensaje sobre el poder de la palabra.

Crédito: Mauricio Ríos / MR Fotografía.