Mirá los motivos por los que Victor Hugo Morales se va de C5N

"Sin que me echen -porque no me echaron- y sin que me haya ido -porque yo lo que quería era que me llamaran, conversar y arreglarlo- estoy afuera y la sensación que tengo es que esto sigue así y colorín colorado esta etapa de mi vida parece que ha terminado", contó esta mañana el periodista al hablar en su programa de radio en AM 750 sobre su alejamiento de C5N. Y remarcó: "Fue un ninguneo que me hizo tomar esta decisión".

Luego, Morales contó que su relación con las autoridades del canal no estaba pasando un buen momento desde que se sentó con ellos a renegociar su contrato, en medio de un reclamo salarial general al que él adhirió.

Los gerentes de la señal, según dijo, no se tomaron bien su decisión de sumarse a la protesta y el diálogo entre ellos no llegó a buen puerto. "Nunca más me llamaron para nada y el ninguneo sí que duele, que no te tengan en cuenta", enfatizó.

Los rumores de la partida de Morales comenzaron a fines de la semana pasada cuando se achicaban los plazos para comenzar las conversaciones de la renovación de su contrato. "Tiene los días contados acá" era la frase que más sonaba en los pasillos del edificio de Indalomedia.

De todos modos, su alejamiento coincide con sus críticas declaraciones a la presencia de Alberto Fernández en un evento organizado por el Grupo Clarín, el 22 de agosto pasado, en el cual también estuvo presente el Presidente Mauricio Macri y en donde el candidato del Frente de Todos, mantuvo un diálogo de tono cordial con Héctor Magnetto, CEO del mayor grupo periodístico de la Argentina.

En esa misma línea fue la información que dio a conocer anoche también el periodista Luis Bremer de "Intratables".

Fuente: Primicias Ya