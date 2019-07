Mirá quien hizo un mea culpa por defender a Juan Darthés en la mesa de Mirtha: "Me da mucho desprecio"

“Me da mucho desprecio. Esa es una buena palabra”, aseguró Flor, incómoda cuando Mirtha le recordó aquel programa. “Yo cometí el error en tu programa de dejarme llevar”, hizo un mea culpa, y contó cómo aquel episodio le sirvió para replantearse muchos aspectos de su vida. “Por todo el movimiento feminista me enfrenté a una Flor machista”, aseveró.

“Yo iba a la escuela de Julio Bocca, salía re tarde y me vestía como un chaboncito para esperar el bondi 109. Yo sentía que como esperaba así, si a otra le pasaba algo era porque se vestía diferente y que a mí no me iba a pasar nada porque me vestía como un chabón”, relató. “Hoy en día descubrí que había tapado un montón de cosas por prejuicios míos”, dijo, autocrítica mientras que Griselda Siciliani salió a respaldarla: “Es cultural, no te castigues. No es culpa tuya”.