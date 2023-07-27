El intendente de Gualeguaychú y precandidato a senador departamental Martín Piaggio dialogó en Ahí Vamos (Ahora Cero Radio) acerca de cómo atraviesa el final de sus 8 años de gestión y de la campaña electoral, de cara a las PASO del 13 de agosto.

"Tiene la particularidad esta instancia previa de las PASO, que es difícil desprenderse de gobernar todos los días. Me he centrado más en cómo hemos sido como gobierno, mostrarlo desde lo tangible, contarles lo que hemos hecho con mi equipo", comenzó afirmando Piaggio.

“Tengo entusiasmo de lo que viene, me pone contento que puede haber otra etapa. En lo inmediato, me va a tocar cambiar de tareas, pero lo vivo muy entusiasmado, muchas cosas quedan en marcha y eso está bueno”, aseguró, y manifestó que “cada vez que viene una campaña soy de hablar de lo concreto y no de grandes promesas, lo que comprometo es mi empeño en trabajar, que es lo que mejor puedo ofrecer”.

Acerca de haber desistido en su candidatura a la gobernación, expresó que “tenía muchas expectativas de que este podía ser el momento de dar esa discusión, veníamos cultivando dos años de compartir la forma de hacer en la ciudad. A mí me parecía que se estaba dando una situación interesante en la provincia a raíz de que Bordet no podía repetir, estaban decantando unos 4 o 5 nombres. Yo dije que veía las condiciones par ir a una PASO, son una herramienta interesantísima”, sostuvo, y a su vez valoró la unidad que consiguió el peronismo a nivel provincial: “Todo el proyecto político está muy compenetrado en lo que va a venir, nosotros desde que se decidió que iba todo unificado militamos para el frente político”.

Mientras que en lo que respecta a la contienda electoral en la ciudad, puntualizó que “me gusta que la gente se relacione con nosotros por nuestras ideas, no quiero prevalecer porque el otro sea más malo. Mires donde mires hay una transformación de la ciudad, creo que esa es la historia que va a prevalecer. En el contacto que tengo con las personas valoran mucho lo que se hizo, los saltos cualitativos que se lograron en estos años. Eso también me lo transmiten Camila (Ronconi) y Martín Roberto (Piaggio). Siento que es un momento en el que el equipo está muy bien posicionado, lo que dijimos todos estos años es lo que hicimos”, destacó.

Acerca de ello, y a modo de balance de su gestión a la que le quedan 5 meses, Piaggio valoró que “nuestro gobierno fue muy proactivo, y de tanto hacer se van cometiendo errores, pero estamos convencidos de que es un gobierno que hace. Me quedan algunas cosas en el tintero, y las laburé mucho con Martín Roberto para ir decidiendo. Muchas obras que decidimos hace unos años son a largo plazo”.

En este sentido, puntualizó: “Si tengo que elegir la cuestión más estratégica, es el nuevo Parque Industrial, primero porque lo tomo como una patriada… lo que más me trasladan las familias que necesita es laburo genuino, y así surgió de buscar un lugar que le va a permitir a las pymes de la ciudad, que ya no pueden crecer en el espacio que están, hacerlo en el nuevo parque”.

“Podemos hablar de generar entre 2 mil y 3 mil fuentes laborales, que surgen con inversión pública, para que pueda haber una articulación entre lo público y lo privado, para que sea el privado el que sostenga esto. Hoy me quedo con esta proyección hermosa”, aseveró, y opinó que “para mí este proyecto complementa al otro Parque Industrial que es privado, que tiene una dinámica que ha mostrado un crecimiento en sus comienzos, y ahora un estancamiento. No lo digo como crítica, tienen que ver con las condiciones económicas del país, tienen otro target de búsqueda de empresario. Yo al nuevo parque lo tomo como un salto cualitativo, le va a permitir a la ciudad ampliar su oferta”.

En la misma línea, aseguró que “ingresar al Parque Industrial seco es 10 veces más económico que al otro, pero lo que les pedimos a los empresarios a cambio es trabajo genuino garantizado, que planifiquen su crecimiento”.