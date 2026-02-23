La consagrada actriz y conductora de TV argentina Mirtha Legrand cumple 99 años este lunes y se ratifica con casi un siglo de vida como una de las figuras más relevantes de la historia del cine y la televisión argentina.

Nacida como Rosa María Juana Martínez Suárez el 23 de febrero de 1927 en Villa Cañás (Santa Fe), se trasladó siendo niña a Buenos Aires junto a su familia. Allí inició, junto a su hermana gemela Silvia Legrand, una carrera artística que pronto la llevaría a destacarse en la pantalla grande.

Durante las décadas del 40 y 50 del siglo XX protagonizó numerosas películas en el marco de la llamada “época de oro” del cine argentino, trabajando con directores y actores de primera línea. Su imagen quedó asociada a papeles de joven ingenua y refinada, aunque con el tiempo amplió su registro interpretativo.

El giro decisivo en su carrera llegó en 1968 con el estreno de Almorzando con Mirtha Legrand, un ciclo que comenzó como un formato innovador —una mesa televisiva en la que la conductora compartía el almuerzo con invitados— y terminó convirtiéndose en un clásico de la televisión argentina. El programa, que con el tiempo adoptó también el formato nocturno, se mantuvo al aire durante décadas, atravesando cambios políticos, sociales y tecnológicos, y posicionó a Legrand como una entrevistadora directa y protagonista de debates públicos.

A lo largo de los años, por su mesa pasaron presidentes, dirigentes políticos, empresarios, artistas y deportistas. Su estilo frontal, sus preguntas sin rodeos y su célebre frase “como te ven te tratan” se transformaron en marcas registradas. La conductora supo sostener vigencia en un medio en constante transformación, adaptándose a nuevas audiencias sin perder su identidad.

En el plano personal, estuvo casada con el director francés Daniel Tinayre, con quien tuvo dos hijos, Marcela y Daniel. La familia también mantuvo una fuerte presencia en el ámbito cultural y televisivo, consolidando un linaje vinculado al espectáculo argentino.

Con casi un siglo de vida, Mirtha Legrand no solo acumula récords de permanencia al aire, sino que se consolidó como un símbolo de la televisión nacional. Su figura atraviesa generaciones y su nombre forma parte de la historia cultural argentina, como protagonista de una carrera que comenzó en el cine y encontró en la mesa televisiva su escenario más duradero.