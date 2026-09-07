Mirtha Legrand se ausentó de la grabación de su programa este fin de semana y generó preocupación. Desde su entorno confirmaron que la conductora tuvo que bajarse a último momento por un cuadro gripal que la obligó a guardar reposo. En su lugar estuvo Juana Viale, que una vez más tomó la posta al frente del ciclo.

Ahora trascendió que Mirtha está internada para permanecer bajo un mayor control médico. La información fue dada a conocer por Analía Franchín en A la Barbarossa, donde explicó que la conductora estaría atravesando una bronquitis y que, en un primer momento, su médico de cabecera le había indicado reposo absoluto.

“Estaría con una bronquitis y su médico de cabecera le recomendó reposo total. En las últimas horas, sin embargo, tuvieron que ingresarla a la clínica, donde está monitoreada y más controlada”, detalló Franchín.

La ausencia de Mirtha Legrand de su programa

La decisión se resolvió pocas horas antes de la grabación del último jueves y fue Marcela Tinayre quien contó que su madre estaba “un poco engripada”. Ya al aire, Juana explicó al comienzo del ciclo de su abuela con naturalidad por qué se encontraba ocupando ese lugar y reveló que “la abuelita está con gripe”, llevando calma a los televidentes que esperaban verla en pantalla.

“Se está recuperando con sus tecitos y sus ungüentos naturales”, lanzó con Juana, antes de aclarar entre risas: “Mentira, todos son medicamentos”. De esa manera, dejó en claro que Mirtha Legrand se encuentra en su casa, descansando y siguiendo las indicaciones médicas, mientras atraviesa un cuadro gripal que por ahora la mantiene alejada de la televisión.

Mirtha Legrand y los antecedentes recientes sobre su salud

Meses atrás, Mirtha Legrand ya había estado varias semanas fuera del aire por una bronquitis que le impidió hablar con normalidad y la obligó a hacer reposo. En aquel momento, cuando regresó a la pantalla, agradeció públicamente a Juana Viale por haberla reemplazado. Ahora, la historia volvió a repetirse y la nieta de la diva quedó otra vez al frente del programa mientras se espera la recuperación de la histórica conductora.

Hace unos días Nacho Viale confirmó que ya están en marcha los preparativos para celebrar los 100 años de Mirtha Legrand, quien llegará al centenario el próximo 23 de febrero. Aunque evitó precisar cómo será el homenaje o dónde se realizará, dejó en claro que la organización del evento ya comenzó. “Ya lo estamos organizando”, afirmó al ser consultado sobre una fecha que genera expectativa en el mundo del espectáculo y la televisión.