Mirtha se metió en la pelea de Marcela Tinayre y Rial: "Él nunca nos quiso"

Al ver esas declaraciones, Rial salió con todo al cruce a través Twitter, disparando tanto contra su marido Marcos Gastaldi como contra sus hijos Nacho y Juana Viale: “A mí me encantaría que le dé un baño de honestidad a su hijo @nachoviale, un productor todo servicio, y a su marido, recordado estafador con el banco Extrader. Y de paso, algo de humildad a su hija @ViaJuani”. En medio del picante ida y vuelta de los conductores, Los Ángeles de la Mañana fue en busca de la palabra de Mirtha Legrand, quien al ser consultada por el filoso tweet de Rial sobre su familia, dijo: “No sé qué dijo ni me interesa”. Pero cuando el notero le resumió los dichos de su hija y los de Jorge, Mirtha opinó: “Rial nunca nos quiso, nunca me quiso a mí y nunca quiso a mi familia. Igual, no entro en polémicas”, y se negó a ahondar en el conflicto.