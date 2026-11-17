El Municipio informó que avanza con la ejecución de la campaña "Misión Dengue", un programa territorial de prevención del dengue destinado a eliminar posibles criaderos del mosquito Aedes aegypti mediante el trabajo coordinado entre las cuadrillas municipales y los vecinos.

Con ese propósito, se realizó una reunión de planificación para organizar los próximos despliegues y fijar la dinámica de "Patio Limpio", la intervención en los distintos barrios de la ciudad. Del encuentro participaron referentes de la Subsecretaría de Salud, la Subsecretaría de Protección Civil e Inspección General, la Dirección de Higiene Urbana y la Dirección de Veterinaria, junto al secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, quienes distribuyeron las tareas operativas de cada equipo.

De acuerdo con el cronograma establecido, los días lunes, martes y miércoles se llevarán adelante recorridas casas por casa. Durante estas visitas, los agentes dialogarán con los frentistas, entregarán material informativo, recomendarán el ordenamiento de los patios para descartar elementos en desuso que junten agua y aplicarán larvicida en los casos en que resulte necesario.

En tanto, los días jueves y viernes se desplegará un servicio especial de recolección para retirar todos los cacharros y objetos descartados que los vecinos hayan sacado a las veredas, asegurando su correcta disposición final y evitando que sigan funcionando como focos de riesgo sanitario.

La campaña "Misión Dengue" parte de una premisa central: la prevención empieza dentro de cada vivienda. El mosquito Aedes aegypti —transmisor del dengue, zika y chikungunya— posee hábitos domiciliarios y deposita sus huevos en las paredes internas de recipientes con agua estancada. Esos huevos pueden resistir meses en estado latente hasta que las condiciones de humedad y temperatura permiten su eclosión.

Por este motivo, con la acción "Patio Limpio" el objetivo es descartar neumáticos, latas, botellas y cualquier objeto capaz de retener líquido es la medida más efectiva para cortar el ciclo reproductivo del insecto. Desde el Gobierno municipal se informará dónde se llevarán adelante las acciones y se solicita la colaboración activa de la comunidad manteniendo los patios despejados para resguardar la salud pública en toda la ciudad.