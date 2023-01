La modelo croata Ivana Knoll, conocida como Miss Croacia, fue una de las grandes sensaciónes del Mundial de Qatar 2022, o al menos de las tribunas, dado que se presentaba a alentar a la selección liderada por Luka Modric y deslumbró a todos los presentes con su belleza.

La mujer nacida en Alemania pero que fue elegida como la más bella de Croacia en 2016 contó en diálogo con el portal Barstool Sports que durante la competencia, varios futbolistas se contactaron con ella: “Algunos jugadores enviaron mensajes sobre ‘cómo estás, bla, bla, bla’. Algunos de los jugadores pedían perdón por lo de mañana antes del partido... ¡Yo no respondía hasta que perdían!”.

Drake com a Miss Croácia, Ivana Knöll, que ficou famosa na Copa do Mundo no Catar pic.twitter.com/TYWZKe4Xb2 — RAPMAIS (@RapMais) January 7, 2023

Además aseguró que su gran objetivo era divertir a la gente con los looks que llevó a cada partido y prefirió no dar nombres sobre los futbolistas involucrados: “Solo me divierto con todo el mundo. Supongo que a la gente le gusto porque soy guapa. No me interesa conocer a nadie aquí. Mi intención es hacer sonreír a la gente, eso es todo”, expresó.

Knoll ha apoyado a Croacia en los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, este último cuando su seleccionado llegó a la final, instancia en la que perdió ante Francia. Pero, en ninguna de esas citas su presencia tuvo tanta repercusión como en Qatar.