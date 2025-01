La modelo cordobesa Magalí Benejam, representante argentina que compitió en el último certamen de Miss Universo, fue destituida de su corona nacional en el concurso de belleza debido a sus polémicos comentarios realizados durante una entrevista en un canal de streaming.

“Después de una revisión exhaustiva de los recientes comentarios realizados por la señorita Magalí Benejam, basados en nuestros principios fundamentales, hemos decidido retirar inmediatamente el título de Miss Universo Argentina”, comunicó la organización del certamen en repercusión al diálogo que Benejam mantuvo, casi a lo largo de dos horas, con el streamer King Lucho.

Según el comunicado, la filosofía del concurso con respecto a la “inclusión, diversidad y respeto que el certamen promueve”, en donde se busca “garantizar un espacio donde se respeten las creencias y experiencias de todas las personas”, no es compatible con los dichos de la modelo cordobesa.

Que el concurso “estuvo arreglado”, que “es muy político” como así también que la coronación de la danesa Victoria Kjaer Theilvig, en Ciudad de México, era algo que “le convenía” a la organización del certamen y que “ya se sabía desde hacía 10 días antes de la coronación”, fueron algunas de las frases explosivas que expresó Benejam durante la nota.

Cuando se le preguntó acerca del top five final del certamen, señaló que fue raro porque había representantes de países que no esperaba. “No creí que Dinamarca iba a llegar tan lejos“, afirmó, y puso en duda la imparcialidad del jurado. ”A la chica le habían aumentado la seguridad alrededor, iba con tres o cuatro (hombres) con ella", manifestó.

“Todos los años está arreglado, es muy político y este año no favorecía que gane alguien que hable español o una morocha, mi director me lo mencionó cuando terminó todo”, señaló la modelo cordobesa, y dijo que le sugirieron que tenga el pelo más claro para desfilar. Y agregó: “Esto es 100 por ciento business, acá no había caridad, cada quien que clasificó a la final estaba ahí por una razón en particular”.

Sus críticas hacia algunas participantes

Por otro lado, Benejam reconoció que “no saludó” a la modelo ganadora. “Fue porque cuando estábamos ensayando esto mismo (por la coronación) me miró así (haciendo cierto gesto de desprecio) dos veces, entonces si me mirás así, no te saludo más, ni te registro, no lo podía entender”, expresó la modelo argentina y agregó sobre su par escandinava. “No hablé con ella, los primeros días estábamos vestidas con colores similares y nos íbamos a sacar una foto y, fui a buscar una luz, y ya no estaba”.

Además, ella expresó el “rol de villana” de Celinee Santos, Miss República Dominicana. “Me sorprendió que haya entrado a un top 30, dije, ahora entendí la dinámica del concurso porque como marca no le convenía que ganara en ninguno de los aspectos, y que pasase a un top 30 era política. Eso sí, era bellísima, tenía un lomazo, pasarela, buen closet”, reconoció Magalí.

“Dio contenido del malo”, insistió el entrevistador y la modelo cordobesa agregó: “Quizás ella quería ser villana y le salió re bien porque acá estamos hablando de ella”.

Con respecto a “la cortada de rostro” que tuvo por parte de Miss Puerto Rico, a quien calificó negativamente por el vestido de noche que utilizó, Benejam teorizó que “estaría con la mente quebrada, por eso no me saludó, habrá estado en la suya”. Y puso en duda la no postulación de la representante de Colombia: “Tenía todo para ganar y algo pasó, ahí algo pasó, no entiendo como no clasificó”.

En cuanto al triunfo de Dinamarca, fue enfática: “Tenía que ganar alguien de un continente, sea África o Europa, y querían a la rubia; había varias cosas que se notó que eran como política para que le expandieran los horizontes económicos a la marca con esta corona”, expresó.