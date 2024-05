La fiscal Josefina Penón, que tiene a su cargo la investigación de la muerte de Oleksandr Spitsyn y de Anna Nefodova, los turistas extranjeros que fueron hallados sin vida en un hotel de la ciudad de Federación, confirmó que el deceso de la pareja fue por asfixia, pero no se tiene precisión sobre que provocó ese problema respiratorio. Y afirmó que los restos no tenían rastros de monóxido de carbono.



Es por ello que la hipótesis de la muerte por una posible inhalación de monóxido de carbono fue descartada por las pericias.



"De acuerdo al informe que recibí de Criminalística de la Policía, no se detectó monóxido de carbono en sangre en ambos cuerpos ni en los jugos gástricos tampoco", explicó la profesional.



Durante este lunes, la representante del Ministerio Público Fiscal reconoció que aún "estamos tratando de determinar qué fue lo que causó la asfixia porque ya tenemos descartado el monóxido de carbono, así que estamos tratando de determinar con el laboratorio de Criminalística, de Anatomía Patológica, qué pudo haber causado la asfixia; que es lo que determinó el médico forense como causa de muerte".



En ese contexto, Penón detalló otro aspecto llamativo de la causa. "Aún nadie se ha presentado hasta ahora a reclamar los cuerpos", mencionó. Por lo que, ahora, "lo que vamos a disponer es que los restos sean enterrados en el Cementerio municipal, a la espera de ubicar algún familiar", agregó.



De todas maneras, la fiscal mencionó que "ya nos hemos contactado con el Consulado y con Interpol, estamos tratando de localizar algún familiar, pero hasta el momento no dimos con nadie".



Misterio



Respecto a los rumores de un frasco de pastillas en la escena, Penón aclaró que todos los elementos fueron remitidos a Criminalística "para analizar, pero hasta ahora lo que se ha remitido no fue la causa de la muerte".



Por último, la profesional puntualizó que los cuerpos de estas personas permanecen en la morgue de la ciudad de Concordia "pero ya en breve tengo que disponer el traslado a la ciudad de Federación", explicó a Diario Río Uruguay.



