El Gobierno de Entre Ríos modificó el esquema de multas por exceso de velocidad y redujo las sanciones económicas previstas para las infracciones graves de tránsito. La medida quedó establecida en el Boletín Oficial.

Hasta ahora, la legislación permitía que cualquier exceso de velocidad se multara con montos que variaban entre $676.200 (300 UF) y $1.127.000 (500 UF). Según supo AHORA, la nueva normativa establece un sistema escalonado de sanciones de acuerdo al porcentaje de exceso sobre la velocidad máxima permitida, entre 200 y 400 unidades fijas.

De esta manera, las multas quedarán fijadas de la siguiente forma:

Hasta el 10% de exceso: 200 Unidades Fijas (UF), equivalentes a $450.800

200 Unidades Fijas (UF), equivalentes a Del 11% al 30%: 250 UF ($563.500)

250 UF Del 31% al 50% : 300 UF ($676.200)

: 300 UF Del 51% al 100%: 350 UF ($788.900)

350 UF Más del 100%: 400 UF ($901.600)

Cada Unidad Fija equivale a $2.254: el valor del litro de nafta Infinia al 13 de mayo. El decreto 863/24 que reglamenta las sanciones indica que debe calcularse según el “menor precio de venta al público de un litro de nafta especial”.

El decreto publicado este miércoles sustituye el artículo 3 de ese decreto del año 2024 del Ministerio de Seguridad y Justicia. En los considerandos, la nueva disposición que bajó los montos señala que la decisión responde al contexto económico actual y al incremento sostenido del precio de los combustibles. El Gobierno provincial sostuvo que existía un “desfasaje” entre el aumento de las multas y la evolución de los salarios reales.

Además, el texto argumenta que las sanciones debían adecuarse para evitar que resulten “desproporcionadas o confiscatorias”, preservando al mismo tiempo su finalidad educativa y preventiva.

La norma también sostiene que el nuevo esquema permitirá distinguir con mayor precisión la gravedad de cada infracción, aplicando criterios progresivos según el nivel de exceso de velocidad registrado.

Otro de los fundamentos expuestos es la intención de reducir la litigiosidad administrativa y judicial generada por multas consideradas excesivas, promoviendo así el pago voluntario de las sanciones.

El decreto menciona además la intervención de la empresa concesionaria BROCART S.A., encargada del servicio de control y gestión de infracciones de tránsito, que propició el nuevo esquema de graduación de sanciones.