Debido a los trabajos que se realizan sobre la calzada de la calle Luis N. Palma, en el tramo comprendido entre Curie y Ramírez, se implementaron modificaciones temporales en la circulación vehicular.

La Dirección de Tránsito, dependiente de la Agencia de Seguridad, informó que los vehículos que circulen por Luis N. Palma deberán girar por calle Curie, por lo que durante el desarrollo de las tareas se verá modificado el recorrido habitual en el sector.

Además, se habilitó la circulación por calle Pasteur, continuación de Curie luego de atravesar Urquiza, con el objetivo de facilitar el desplazamiento de los vehículos y ordenar el tránsito en la zona afectada.

En la intersección de Curie y Urquiza se instaló señalización de “Ceda el paso”. Se solicita a quienes lleguen a ese cruce extremar las medidas de prevención y circular con precaución al continuar hacia calle Pasteur.