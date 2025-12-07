Juventud Unida superó como visitante a Lanús de Concepción del Uruguay por 3-0, en la ida de los octavos de final de la Región Litoral. Marcelo Olivera marcó dos goles sobre el cierre del primer tiempo y su apellido dejó servido el guiño inevitable: tarde “modo Oliver Atom”. El tercero llegó en tiempo adicionado y fue en contra de Brian Vargas.

El equipo de Miguel Fullana abrió el marcador a los 37 minutos, tras un pelotazo preciso de Santiago Benítez desde campo propio. En el camino, Luis Rivarola peinó la pelota y habilitó a “Chelo” Olivera, que definió por encima del arquero Joaquín Bortagaray.

Tres minutos después, Rivarola encaró por derecha con potencia, envió el centro, un defensor rechazó corto y Olivera controló en la puerta del área. Con un enganche dejó fuera de acción a su marcador y sacó un remate cruzado al segundo palo para el 2-0.

Ya en tiempo agregado, y con Juventud en superioridad numérica por la expulsión de Santiago Delfino, Joaquín Acevedo condujo un contrataque y tiró un centro rasante que Vargas terminó enviando a su propio arco, para el 3-0 definitivo.

La revancha se disputará el próximo fin de semana en Gualeguaychú, donde el Decano buscará cerrar una serie que ya lo encaminó a cuartos de final, tras la goleada conseguida en La Histórica.

Por la otra llave, Parque Sur y Depro empataron 1-1 en Concepción del Uruguay y definirán la serie en Pronunciamiento.