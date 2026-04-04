Personal de la Sec. Cuerpo y Guardia realizando recorridas preventivas, intervinieron en horas de la noche del viernes 3 de abril en la zona de calles Colombo y Patico Daneri, a raíz de la presencia de un individuo que se encontraba ocasionando molestias a transeúntes que circulaban en inmediaciones de la Costanera.

Al hacerse presentes en el lugar, los funcionarios policiales procedieron a identificar al sujeto, quien reaccionó de manera hostil, profiriendo insultos hacia el personal interviniente. Posteriormente, al intentar retirarse, comenzó a arrojar piedras contra los uniformados, poniendo en riesgo su integridad física.

Ante esta situación, se procedió a su rápida aprehensión en el lugar.

Informada la Fiscalía en turno, se dispuso que el individuo sea trasladado y alojado en dependencia policial, quedando a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.