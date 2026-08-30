En la mañana de este domingo, alrededor de las 6:00, personal de la Comisaría Segunda acudió a las inmediaciones de Tala, entre Chalup y 3 de Febrero, tras un llamado al Comando Radioeléctrico por parte de un vecino que denunciaba la presencia de un hombre ocasionando molestias en su domicilio.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el involucrado, un hombre de 43 años, se encontraba en una actitud violenta y se negaba a colaborar con el personal policial. Pese a ser invitado a retirarse, continuó insultando a los funcionarios, por lo que fue reducido y aprehendido en el lugar.

Informado de la situación, el fiscal de turno dispuso la aprehensión del hombre por el supuesto delito de resistencia a la autoridad.