Personal de la comisaría segunda de Concordia intervino en la noche del miércoles en un hecho ocurrido en la intersección de calles Irigoyen e Ituzaingó, donde un ciudadano de 82 años efectuó disparos al aire en medio de un reclamo por ruidos molestos.

Según se informó a Ahora, alrededor de las 21 una mujer de 27 años se encontraba en su domicilio cuando el vecino se presentó para manifestar su malestar por presuntos ruidos. En ese contexto, el hombre habría manipulado un arma de fuego y realizado tres detonaciones al aire, tras lo cual se retiró a su vivienda y permaneció encerrado.

Al arribar al lugar, el personal policial entabló diálogo con el involucrado y logró que entregara voluntariamente el arma. Se procedió al resguardo inmediato de la misma.

Puede interesarte

Por disposición del fiscal Mario Figueroa, se secuestró un revólver marca Horbea calibre .32 largo sin munición y una vaina servida percutida.

Además, se solicitó la presencia de la División Policía Científica para las pericias correspondientes.

El hombre fue trasladado a la Jefatura Departamental para su correcta identificación y la realización de un Dermotest, previo examen médico. Posteriormente recuperó su libertad, quedando supeditado a la causa.

Fuente: Ahora