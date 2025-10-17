Las compañías Molinos Agro S.A. y Louis Dreyfus Company (LDC) formalizaron una propuesta conjunta para adquirir Vicentin S.A.I.C., empresa agroindustrial santafesina que se encuentra en proceso de reestructuración judicial, ofreciendo un pago inmediato del 80% de la deuda verificada en dólares a los 30 días de la homologación judicial, con posibilidad de alcanzar una recuperación de hasta el 90% en un plazo de tres años.

La oferta, que será sometida a evaluación judicial y de los acreedores en el marco del proceso de salvataje, contempla distintas alternativas de pago según el monto de la deuda, incluyendo una opción de capitalización en acciones preferidas rescatables.

“Nuestra propuesta refleja el compromiso de ambos grupos con la estabilidad del sistema agroexportador y con una solución definitiva para Vicentin, justa y sostenible”, afirmaron las empresas a través de un comunicado conjunto.

En detalle, las deudas de hasta USD 130.000 podrían cobrarse en un 80% en 30 días o un 90% en tres años, con un 4% de interés anual. Para las deudas entre USD 130.000 y 400.000, se propone un pago del 50% inmediato, 55% en tres años o hasta un 70% en 10 años. En el caso de montos superiores, se ofrece un 40% a diez años, con otras opciones a elección de los acreedores.

La iniciativa, impulsada por dos de los actores más relevantes del sector agroexportador, busca preservar la operatividad de Vicentin, el empleo asociado y la estabilidad del complejo agroindustrial argentino, tras años de crisis en la firma radicada en Avellaneda, Santa Fe.

“Creemos que esta alternativa representa una oportunidad real para recuperar la confianza, proteger el empleo y asegurar el futuro de una de las compañías más importantes del sector”, remarcaron ambas empresas.

Molinos Agro, nacida en 2016 tras la escisión de Molinos Río de la Plata, es una de las principales exportadoras de harinas y aceites del país, con más del 90% de su producción destinada al comercio exterior. Louis Dreyfus, por su parte, es una compañía global con presencia en más de 100 países y operaciones en toda la cadena agroalimentaria. Ambas buscan reforzar su posición estratégica en el mercado argentino con esta operación.

