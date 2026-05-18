“Y QUE EN TU RISA VIVA EL ARTE. Reíte con El Blues de Bolivia en Gualeguaychú”, expresó La Renga en sus redes sociales, junto al video de 9 minutos de la secuencia que quedará en la historia de la ciudad.

“Gracias a todas las comparsas que nos acompañaron. Ara Yevi, Kamarr, Papelitos, Mari Mari, O'Bahía”, manifestaron.

“Siempre es conveniente conocer otros países. Nos vemos pronto en España, Dinamarca y Alemania", anunciaron finalmente.