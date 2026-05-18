¡MIRÁ EL VIDEO!
Momento histórico: El Blues de Bolivia de La Renga junto al Carnaval en Gualeguaychú
La banda compartió un video en sus redes sociales del la secuencia más impactante de su show en Gualeguaychú. Para el recuerdo de los fanáticos y de la ciudad.
“Y QUE EN TU RISA VIVA EL ARTE. Reíte con El Blues de Bolivia en Gualeguaychú”, expresó La Renga en sus redes sociales, junto al video de 9 minutos de la secuencia que quedará en la historia de la ciudad.
“Gracias a todas las comparsas que nos acompañaron. Ara Yevi, Kamarr, Papelitos, Mari Mari, O'Bahía”, manifestaron.
“Siempre es conveniente conocer otros países. Nos vemos pronto en España, Dinamarca y Alemania", anunciaron finalmente.
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