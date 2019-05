Momentos dramáticos: Se arrancó los ojos porque no quería ver más "fantasmas"

El hecho ocurrió en Ciudad del Este, Paraguay. El hombre, de origen brasileño, quiso cortarse los genitales pero terminó mutilándose la cara.

Los habitantes de Ciudad del Este se toparon con una imagen dantesca. Un hombre en cuero se bajó los pantalones e intentó cortarse los genitales. Como no pudo, se sacó los ojos. Logró arrancarse por completo uno e hizo que el otro estallara. Lo único que llegó a expresar fue su intención de acabar con su vida para dejar de ver a seres “que le causaban terror y miedo”. Hugo Magallanes es originario San Pablo, Brasil, y estudiante de segundo año de Medicina en la Universidad a Distancia y Presencial Paraguay (UPAP). De acuerdo con testigos de la desesperante escena, dijeron que el sujeto estaba completamente desorientado y no escuchaba a nadie. Versiones locales apuntan a que el sujeto atentó contra sí mismo porque cruzaba por una crisis emocional, derivada de la ruptura de una relación sentimental y complicaciones psiquiátricas del pasado, producto de la muerte de su papá. Federico Schrodel, director del Hospital Regional de Ciudad del Este donde recaló el hombre, indicó que habló con compañeros de Hugo quienes le expresaron que días atrás él y su pareja dieron por terminada la relación. Los mismos allegados relataron que, tiempo atrás, había tomado medicación psiquiátrica. Lo concreto es que tras la ruptura, sus amigos comenzaron a notar cambios en su estado de ánimo hasta que la madrugada del 8 de mayo les dijo que visitaría la catedral de San Blas para encontrar paz espiritual. "Él no consumía alcohol, era una persona creyente y muy religiosa y muy alegre. Pero lo notaron triste y cabizbajo. Les dijo que no podía dormir y abandonó el departamento", contó Schrodel. Luego de ser internado, se confirmó por pruebas oftalmológicas que perdió ambos ojos, mientras que una tomografía practicada reveló una hemorragia interior que tendrá que ser intervenida por neurocirugía. Por ahora permanece hospitalizado y bajo observación en el Hospital Regional de Ciudad del Este.