Mónica Antonópulos se casó en secreto con Marco Antonio Caponi

Mónica y Marco Antonio contrajeron matrimonio en secreto, en plena pandemia y alejados de la idea que tenían de cómo sería ese día especial. "Nos hemos casado en plena pandemia con Marco. Lo menos romántico que hubo. Nunca salió a la luz, no lo había contado y nada (fue) como nos imaginamos en la vida", contó en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Y remarcó que aunque el casamiento fue diferente a lo que esperaba, lo disfrutó un montón: "Fue cero romanticismo. Con los pañales, con barbijo, pero así nos encontró; humanos. Los dos hemos sido personas con miedo al compromiso pero así hemos llegado. Tenemos una familia, hijos. Mi hijo, Camilo, también entró en su vida“.

Además, reconoció que ambos se emocionaron mucho y que les hizo bien celebrar su amor con sus seres queridos. "De repente nos encontramos, lloramos... fue lindo también festejar un poquito“, agregó, muy enamorada.

Antes de cerrar, reveló que se casó hace poco, aunque no quiso dar la fecha exacta, y reconoció que se arrepiente de no haber invitado a más personas. "Los testigos fueron, nada más. Y después les avisamos a los demás. Luego nos dimos cuenta de que deberíamos haber invitado a alguien... Solo llegamos a casa y abrazamos a nuestros hijos. Avisarles a los padres de cada uno", cerró, y reconoció que igualmente no tienen anillo.