El Sistema de Áreas Naturales Protegidas Municipales, lleva adelante tareas de monitoreo de las poblaciones de Tordo Amarillo (Xanthopsar flavus), una especie catalogada en peligro de extinción a nivel global. El trabajo se desarrolla de manera conjunta con la organización Aves Argentinas y la Mesa del Tordo Amarillo.

Durante las últimas semanas se intensificaron las recorridas de campo en la zona de Costa Uruguay Sur para detectar e identificar los grupos que se concentran en rastrojos y áreas agrícolas durante la temporada invernal. Las tareas operativas están a cargo de Guillermo Treboux, encargado del Sistema de Áreas Naturales Protegidas Municipales, y Juana Serra, técnica del proyecto.

Para optimizar el relevamiento, el equipo municipal colabora en el traslado y la operación de una antena receptora montada sobre vehículos que recorre los caminos rurales. Este equipamiento tecnológico capta las señales de los transmisores GPS colocados en las aves durante la época reproductiva, lo que permite a los técnicos descargar datos precisos de seguimiento y registrar a los ejemplares identificados con anillos de color.

En los próximos días arribará a la región un equipo de especialistas de Aves Argentinas para sumarse a las recorridas terrestres.