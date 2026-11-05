Monitoreo de la situación hídrica: cuál es la altura del río en las principales ciudades entrerrianas
Aunque no se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos, el río subió en algunas localidades. Los detalles
El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) y el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (Siname), dependiente del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Singir), emitió una situación de color verde para toda la provincia lo cual indica que no se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos.
Situación por localidad:
CONCORDIA
Altura del rio: 7.66 mts BAJA
Altura de alerta: 11.00 mts
Evacuación: 12.50 mts
COLÓN
Altura del rio: 5.02 mts BAJA
Altura de alerta: 7,10 mts
Evacuación: 7.90 mts
Cantidad de evacuados: 0
FEDERACIÓN
Altura del rio: 2.78 mts BAJA
Altura de alerta: 3.90 mts
Evacuación: 4.20 mts
Cantidad de evacuados: 0
CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
Altura del rio: 4.10 mts BAJA
Altura de alerta: 5.30 mts
Evacuación: 6.30 mts
Cantidad de evacuados: 0
GUALEGUAYCHÚ
Gualeguaychú 2.40 BAJA
Altura de alerta 3.50
Altura de evacuación 3.80
Cantidad de evacuados: 0
Boca Gualeguaychú 2.30 BAJA
Altura de alerta 2.16 mts
Altura de evacuación 3.10 mts
LA PAZ
La Paz 5.96 ALERTA CRECE
Altura de alerta 5.80 mts
Altura de evacuación 6.15 mts
Cantidad de evacuados: 0
HERNANDARIAS
Hernandarias S/E
Altura de alerta 5.50 mts
Altura de evacuación 6.00 mts
Cantidad de evacuados: 0
PARANÁ
Paraná 4.54 CRECE
Altura de alerta 4.70 mts
Altura de evacuación 5.00 mts
Cantidad de evacuados: 0
DIAMANTE
Diamante 4.88 CRECE
Altura de alerta 5.30 mts
Altura de evacuación 5.50 mts
Cantidad de evacuados: 0
VICTORIA
Victoria 4.13 ESTACIONARIO
Altura de alerta 4.60 mts
Altura de evacuación 4.90 mts
Cantidad de evacuados: 0
IBICUY
Ibicuy 0.90 BAJA
Altura de alerta 2.00 mts
Altura de evacuación 2.30 mts
Cantidad de evacuados: 0
Fuente: Ahora