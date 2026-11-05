El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) y el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (Siname), dependiente del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Singir), emitió una situación de color verde para toda la provincia lo cual indica que no se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos.

Situación por localidad:

CONCORDIA

Altura del rio: 7.66 mts BAJA

Altura de alerta: 11.00 mts

Evacuación: 12.50 mts

COLÓN

Altura del rio: 5.02 mts BAJA

Altura de alerta: 7,10 mts

Evacuación: 7.90 mts

Cantidad de evacuados: 0

FEDERACIÓN

Altura del rio: 2.78 mts BAJA

Altura de alerta: 3.90 mts

Evacuación: 4.20 mts

Cantidad de evacuados: 0

CONCEPCIÓN DEL URUGUAY

Altura del rio: 4.10 mts BAJA

Altura de alerta: 5.30 mts

Evacuación: 6.30 mts

Cantidad de evacuados: 0

GUALEGUAYCHÚ

Gualeguaychú 2.40 BAJA

Altura de alerta 3.50

Altura de evacuación 3.80

Cantidad de evacuados: 0

Boca Gualeguaychú 2.30 BAJA

Altura de alerta 2.16 mts

Altura de evacuación 3.10 mts

LA PAZ

La Paz 5.96 ALERTA CRECE

Altura de alerta 5.80 mts

Altura de evacuación 6.15 mts

Cantidad de evacuados: 0

HERNANDARIAS

Hernandarias S/E

Altura de alerta 5.50 mts

Altura de evacuación 6.00 mts

Cantidad de evacuados: 0

PARANÁ

Paraná 4.54 CRECE

Altura de alerta 4.70 mts

Altura de evacuación 5.00 mts

Cantidad de evacuados: 0

DIAMANTE

Diamante 4.88 CRECE

Altura de alerta 5.30 mts

Altura de evacuación 5.50 mts

Cantidad de evacuados: 0

VICTORIA

Victoria 4.13 ESTACIONARIO

Altura de alerta 4.60 mts

Altura de evacuación 4.90 mts

Cantidad de evacuados: 0

IBICUY

Ibicuy 0.90 BAJA

Altura de alerta 2.00 mts

Altura de evacuación 2.30 mts

Cantidad de evacuados: 0

Fuente: Ahora