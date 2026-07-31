Un reciente informe del Ministerio de Salud de la Nación encendió las alarmas de las autoridades sanitarias locales. Según los datos consignados en el Boletín Epidemiológico Nacional (N° 818), Entre Ríos registró 30 casos confirmados de intoxicación por monóxido de carbono durante las primeras 25 semanas de 2026.

La cifra representa más del doble de lo reportado en el mismo período de años anteriores y ubica a la provincia en una zona de alerta epidemiológica.

El impacto en Entre Ríos: Más del doble de casos esperados



El análisis jurisdiccional detalla que la provincia presentó un índice epidémico acumulado de 2,2, lo que implica que la provincia registra más del doble de las intoxicaciones esperadas para esta época del año.

Al comparar las cifras históricas locales registradas entre la primera y la vigesimaquinta semana epidemiológica:

2022: 13 casos

2023: 14 casos

2024: 13 casos

2025: 28 casos

2026: 30 casos

Este incremento ubica a la provincia entre las jurisdicciones de la zona Centro con mayor aceleración de notificaciones, junto a la provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Panorama nacional: La temporada de frío se adelantó

A nivel país, las notificaciones confirmadas alcanzaron los 781 casos en la primera mitad del año, lo que implica una suba generalizada del 7,4% en comparación con 2025. Los epidemiólogos destacaron que en este 2026 se observó un adelanto en la estacionalidad de los casos, registrándose un pico temprano a partir de mayo.

A escala nacional, el informe reveló además que:

Grupos de riesgo: El 72,2% de los afectados son niños y jóvenes de 0 a 39 años. Los rangos etarios con mayor tasa de incidencia por habitante son los adolescentes de 10 a 19 años y los adultos mayores de 80 años.

Principales fuentes de emisión: Entre los casos donde se identificó el artefacto, el 27% correspondió a estufas a gas, un 25% a cocinas, anafes u hornos, y un 11% a hogares a leña o salamandras.

Mortalidad: Se registraron 12 fallecimientos a nivel nacional en lo que va del período.

Recomendaciones clave para prevenir accidentes

Dado que el monóxido de carbono es un gas inodoro, incoloro e imperceptible, las autoridades sanitarias enfatizaron la necesidad de extremar los cuidados en el hogar:

Medidas de prevención básicas:

Revisión anual: Hacer controlar los artefactos a gas por un gasista matriculado.

Atención al color de la llama: Debe ser siempre azul. Si se torna amarilla, anaranjada o roja, el artefacto está generando combustión incompleta.

Ventilación permanente: Mantener siempre un espacio o rendija abierta para la circulación de aire fresco.

Uso de cocinas: No utilizar bajo ninguna circunstancia las hornallas ni el horno para calefaccionar la casa.

Prohibición en baños: No instalar calefones ni termotanques a gas dentro del baño.

En caso de sospecha de intoxicación —manifestada por dolores de cabeza, mareos, náuseas, debilidad o somnolencia— se debe ventilar el ambiente de inmediato, salir al aire libre y concurrir con urgencia al centro de salud más cercano.