Monseñor Zordán: "Ha cambiado el sentido de la Navidad, y quizás no para bien"

Con respecto al sentir de la Navidad en la actualidad, Zordán afirmó: “Creo que ha cambiado el sentido de la Navidad, y quizás, para mi gusto, no ha cambiado para bien. Muchos olvidan que en esta fecha celebramos a alguien que nace, y a ese alguien lo hemos perdido de vista. En nuestra cultura secularizada hemos olvidado a Dios, por eso creo que es importante recuperar el sentido de la fiesta, tanto para el que es creyente como para el que no lo es, porque la Navidad nos alienta a juntarnos en familia”.

“Es verdad que encuentro menos jóvenes, y menos gente en general, y hay varios factores: hace un tiempo salió una encuesta donde se hacía un planteo de la vivencia de lo religioso en el país, y que el catolicismo había disminuido. Buenos, eso es una realidad, pero no para asustarnos sino para desafiarnos”.

El Sumo Pontífice

“El Papa Francisco ha dado pasos sólidos, por ejemplo abolir el secreto pontificio para casos de pedofilia es importante, y no es un paso para tribuna, sino que es parta crear la cultura del cuidado y desterrar este gran mal como es el abuso”, destacó Zordán y enseguida se metió de lleno en uno de los temas que más debate trae entre los argentinos: la no venida del Papa a su país.

“Es una pena que no haya venido, y no sé si se van a dar las circunstancias para que venga”, afirmó dejando en claro su impresión de que quizás jamás regrese: “El nos dijo una vez en el Vaticano: ‘Le he dado a Argentina todo lo que pude mientras estuve allá. Y en este tiempo quiero dedicarme a visitar lugares más necesitados y donde hay más desafíos para el diálogo interreligioso’”.

“Más allá de su visita, que nos haría muy bien, tendríamos que escucharlo más y seguir su magisterio. Y escucharlo de primera mano, no por un medio de comunicación que muchas veces no le han hecho muy bien”, concluyó.