Desde el Municipio informaron que transcurre el último mes de vigencia de la Moratoria 2026, el régimen que permite regularizar deudas tributarias municipales vencidas hasta el 31 de diciembre de 2025. El plazo final para adherir a los beneficios expira el próximo 30 de septiembre.

El programa contempla reducciones sobre los intereses y multas acumulados en obligaciones correspondientes a la Tasa General Inmobiliaria, Obras Sanitarias, Contribución sobre Cementerio, Derecho de Edificación, Derecho de Publicidad y Contribución por Mejoras. Cabe destacar que la Tasa de Comercio se encuentra excluida de este beneficio.

Las modalidades de pago previstas ofrecen opciones adaptadas a cada situación:

- Pago contado: condonación del 100 % de intereses y multas.

- Hasta 3 cuotas: condonación del 90 % en intereses y multas, con un anticipo del 10 % y sin interés de financiación.

- Hasta 6 cuotas: quita del 80 % en multas y del 70 % en intereses, con un anticipo del 20 %.

- Planes de 12 y 18 cuotas: reducciones parciales y financiación según tasa vigente.

Para realizar la adhesión, los contribuyentes deben contar con las obligaciones al día a partir del 1 de febrero de 2026 respecto de las tasas a regularizar, además de cancelar el anticipo correspondiente al momento de firmar el plan.

El trámite se gestiona directamente en la plataforma digital GualeActiva. De forma excepcional y ante situaciones debidamente justificadas, la atención presencial se brinda en la Dirección de Rentas, ubicada en el Palacio Municipal (H. Yrigoyen 75), de lunes a viernes de 7 a 13 horas.