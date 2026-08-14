La Moratoria 2026 continúa vigente hasta el 30 de septiembre y los contribuyentes que mantengan deudas municipales pueden adherir al régimen para regularizar su situación con distintas alternativas de pago y reducciones sobre los intereses y multas acumulados.

La medida alcanza deudas cuyos períodos hayan vencido hasta el 31 de diciembre de 2025 correspondientes a la Tasa General Inmobiliaria, Obras Sanitarias, Contribución sobre Cementerio, Derecho de Edificación, Derecho de Publicidad y Contribución por Mejoras. La Tasa de Comercio no se encuentra incluida en este régimen.

Uno de los principales beneficios se encuentra en la modalidad de cancelación elegida. Quienes opten por el pago contado acceden a una condonación del 100 % de los intereses y multas. También se puede regularizar la deuda en hasta tres cuotas, con una condonación del 90 %, un anticipo del 10 % y sin intereses de financiación.

Para los planes de hasta seis cuotas se contempla una quita del 80 % en multas y del 70 % en intereses, con un anticipo del 20 %. A su vez, existen alternativas de hasta 12 y 18 cuotas, con reducciones parciales y financiación según la tasa vigente.

Para acceder a la Moratoria es necesario tener canceladas las obligaciones con vencimiento posterior al 1 de febrero de 2026 correspondientes a las tasas que se quieran regularizar. Además, al momento de suscribir el plan debe abonarse el anticipo previsto de acuerdo con la modalidad seleccionada.

La adhesión se realiza a través de la plataforma GualeActiva, donde cada contribuyente puede consultar su situación y gestionar el plan. Solo ante situaciones debidamente justificadas el trámite puede efectuarse de manera presencial en la Dirección de Rentas, ubicada en la Municipalidad de Gualeguaychú, H. Yrigoyen 75, de lunes a viernes de 7 a 13 h.

Desde la puesta en marcha del régimen, el 27 de abril, más de 1.000 contribuyentes regularizaron sus deudas. La importante cantidad de consultas y adhesiones motivó al Gobierno de Gualeguaychú a prorrogar el plazo originalmente establecido hasta fines de julio y extender la vigencia de la Moratoria 2026 hasta el 30 de septiembre.

De esta manera, quienes mantengan obligaciones pendientes todavía cuentan con la posibilidad de consultar su situación y acceder a alguna de las alternativas previstas para regularizar sus deudas.