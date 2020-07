More Rial a las acusaciones de estafa de dos youtubers

Bianco respaldó la acusación de Cabrera en el ciclo radial Modo pillo que se emite en Uruguay. "Esto pasó hace dos semanas y lo estoy sacando a la luz ahora. Yao lo hizo público y todos los influencers también. Yo había hecho un negocio con Morena Rial, que me dijo que me iba a ayudar a verificar mi cuenta de Instagram, algo que es muy importante para mí", explicó, el influencer.

Bianco, que intenta desde hace un año y medio obtener el tilde azul pese a que cuenta con más de 426 mil seguidores en Instagram, acusó a su exnovia Olivera, la hija de Natacha Jaitt de ser cómplice en la supuesta estafa. "Ella se comprometió en ayudarme con un contacto que tenía, que no sé quién es. Me pasó un costo y yo accedí a pagárselo. Luego vino a buscar el dinero.. Fueron 2500 dólares. (...) Pasaron los días, las semanas, y no me habían verificado. Un día ella me dejó de responder. Me bloqueó de todos lados, y la verdad, fue como una estafa", concluyó. Cabe destacar que Bianco expuso hace algunos días los chats privados de Olivera con el conductor Diego Díaz, y Cabrera realizó graves acusaciones en el pasado contra Duki.

Desde su cuenta de Instagram, donde tiene 1,2 millones de seguidores y la tan mentada verificación, More Rial publicó dos stories referidas al tema. “El que nada debe, nada teme" y "Paz y amor, mil besitos”, se podía leer en las imágenes. Olivera, por su parte, anunció que podría ser víctima de un hackeo en Twitter. “Si llega a pasar algo con mis cuentas, yo no fui”, escribió.