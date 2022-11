“Sigan hablando”, escribió en sobreimpreso, junto con una foto difuminada de ella de espaldas donde se le veía la cola con la prenda.

El motivo de su mensaje fue muy rápido interpretado por todos como vinculado con el escándalo que se generó a raíz de la noticia sobre su romance con un amigo de su expareja, Facundo Ambrosioni.

Es que la hermana de Rocío Rial está saliendo con un conocido del papá de su hijo, Francesco Benicio, lo que hizo que reaccionara inmediatamente, aclarando que ya no era amigo del novio de More. Pero también avisó que con su ex estaba todo bien, porque van a seguir unidos por el hijo que tuvieron en común.

Morena Rial volvió a ser noticia esta madrugada después de compartir la primera foto junto a su nuevo novio, Gonzalo Cabral, un jugador de futbol. En sus redes sociales, la hija de Jorge Rial no se esconde y da rindas suelta a esta nueva historia de amor.

Este martes por la madrugada, Morena compartió una foto en donde se la puede ver entre los brazos del deportista. Allí, ambos se ven muy enamorados y con ganas de creer, una vez más en el amor. Además, el condimento le dio la canción que decoro la foto. "Contigo encontré el amor", se escucha decir en la letra.