Un posible embarazo de Morena Rial sorprendió a todos en las últimas horas. Sus abogados habían pedido que saliera de la cárcel de Magdalena para que se hiciera estudios médicos.

Tras la aprobación de la Cámara, el abogado y amigo de la mediática, Alejandro Cipolla, confirmó que el resultado fue negativo. Sin embargo, aclaró que le harán un análisis de sangre para terminar de corroborar por antecedentes en sus otros embarazos.

Según explicó Cipolla, los test que se había hecho Morena para constatar el embarazo de Amadeo dieron negativos y recién pudo confirmarlo con el examen más exhaustivo. En caso de que esté esperando su tercer hijo, pedirán que se revea su situación y analicen nuevamente el pedido de arresto domiciliario.