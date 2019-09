More Rial, separada de su "amigovio": "No nos hablamos más"

Tras separarse de Facundo Ambrosioni, padre de su hijo, More Rial se mostró inmediatamente muy cerca de Enrique Sánchez, un viejo amigo.

Si bien ellos siempre negaron una relación amorosa, las fotos que ambos subían a las redes generaban mucha especulación. "Somos tal para cual", había dicho Enrique en una entrevista con DiarioShow.com.

Pero todo terminó con una drástica decisión que tomó More. Borró todas las fotos en las que se la veían con Enrique de su Instagram.

En diálogo con DiarioShow.com, la hija de Jorge Rial reveló qué fue lo que pasó. "No nos hablamos más. Prefiero reservarme el motivo. Las cosas se mezclaron mucho, nosotros jamas fuimos pareja, siempre una amistad".

Y agregó: "Pero más allá de todo no puedo permitir que sigan diciendo que estoy en pareja cuando me encuentro sola y no volví a tener una relación después del papá de mi hijo".

Sobre el motivo por el que eliminó las fotos, More aseguró: "Las borré para que no sigan flasheando que hay una relación cuando no es así. Y que quede claro que respeté al papá de mi hijo por más foto que haya subido siempre".

Además la joven mediática posteó llamativas frases en su Instagram: "El tiempo siempre te mostrará lo que realmente significas para alguien", "Se murió una plantita de tanto que le daba agua. Y entendí que dar de más, aunque sea algo bueno, no siempre es lo adecuado", "Y qué pasó? Nada, le demostré mucho. Se agrandó y creyó que estaría toda la vida detrás suyo", "Basta de angustiarnos por mensajes no respondidos, problemas que tienen solución y personas que no nos quieren. Hay que aprender a quererse".