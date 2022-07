Morena Beltrán tiene 23 años y ya vivió lo que a muchos de sus colegas más experimentados jamás le tocó. Además de sus apariciones diarias en la cadena ESPN y de su impacto en redes donde tiene casi 2 millones de seguidores, vivenció in situ el sorteo del Mundial Qatar 2022, la Finalísima entre Argentina e Italia y la última final de la Champions League que el Real Madrid le ganó al Liverpool en París.

De muchos de estos temas, de las implicancias de su alta exposición, de su tan comentado cruce con Juan Román Riquelme, del menosprecio de una colega, de sus tatuajes y más habló la periodista en una interesante entrevista que brindó al programa Todo Pasa, en la radio Urbana Play.

Morena Beltrán y sus tatuajes

“El primero fue a los 17 años y es el nombre de mis abuelas, Marta y Josefa, que tengo en los pies. Mi vieja no me dijo mucho porque fue algo que pegó más por el lado sentimental. Después me tatué la pregunta ¿Why not?, y ahí mi vieja, que estaba de viaje, cuando volvió un poco me lo recriminó. El último que me hice fue la fecha de Argentina campeón en la Copa America y si la Selección gana el Mundial pienso que también me tatuaría la fecha y algo más...”

Sus desafíos frente a tanto sueños cumplidos

“Creo que siempre mis desafíos estan más ligados al conocimiento. Me pasa mucho porque el fútbol constantemente se recicla, se actualiza, tiene cierto misterio y lo va a tener siempre. Yo nunca jugué al fútbol de chica, que aunque sea en forma amateur te da herramientas, recién empecé a jugar a los 16/17 años, entonces siempre pienso que puedo y tengo que seguir mejorando un montón”.

Tensión entre periodistas y exfutbolistas en un mismo panel

“Hoy en día el cerco parece más grande entre futbolistas y periodistas. Yo lamento mucho que el periodista se haya enfrentado, lo veo con mis compañeros, nuestros compañeros nos respetan a full y nos bancan pero siempre la primera impresión es que el periodista es el enemigo por cosas que algunos dijeron y dicen. Cuando te encontrás con un periodista así hasta a uno le duele más que ese periodista actúe de esa manera porque decis ‘che, nos van a meter en la misma bolsa’ y nada que ver”.

El impacto de su repercusión en los medios

“En mi vida profesional lo que más cambió es la repercusión. Lo que digo hoy escala muchísimo más que antes, que yo tenía mi nicho futbolero, pero hoy me escucha mucha más gente, y pasa que cuando estás tanto tiempo al aire tenés mas chance de pifiarla, o algo que decís que quizás se te escapa o en la vorágine... Por consumir tantas cosas a veces uno dice cosas por repeticion inconsciente y después pienso que podría haberlo dicho mejor o darle una vuelt, entonces la repercusión de lo que digo a veces me impacta emocionalmente”.

El cruce en vivo con Juan Román Riquelme

“Hace poco me pegué un palo con Román. Lo que me duele es que muchos protagonsiats se jactan de que no se habla de fútbol y vos le hacés una pregunta de fútbol y tampoco te contestan en buena ley. Reconozco que en el afán de querer argumentar mi posición me extendí un poco en una pregunta, pero tampoco para que me haga un silencio de 40 segundos liquidándome”.

De todo se aprende

“Son cosas que vas aprendiendo, al fin y al cabo Román quizás no quiere debatir y le tenés que hacer una pregunta protocolar o por ahí no quiere debatir conmigo y listo, ya está, pero mi afán era el de querer hablar de fútbol y quizá no coincidi con lo que él pensaba, no tiene nada de malo, fue una situación que ya pasó pero me angustió. Además, después fui tendencia como 50 mil horas y en las redes decían ‘háganse cargo ustedes que la subieron al pedestal, Riquelme en 10 minutos la bajó'”.

No perder la esencia pese a los golpes

“Igual intento que varios episodios que van sucediendo no me aparten de lo que hago porque si perdés tu esencia, perdés todo”.

¿Morena Beltrán DT?

“Me gustaría aprender más de fútbol, no sé si ser directora técnica, pero adentrarme un poco más ¿Dirigir? no sé, lo veo re contra re lejano, me siento re contra poco preparada”.

Su educación trabajadora y su familia

“En mi casa siempre nos decían que cada uno tenía que hacer algo por sí mismo, asumir compromisos, tener ciertas actitudes con la gente. Vengo de una familia de clase media baja de Castelar, mi viejo desde los ocho años ayudaba en el negocio familiar, y nosotros con mis hermanos crecimos mucho en esa. Yo también ayudaba en una colonia de vacaciones a los profes, eran cinco horas por día que representaban una responsabilidad para mí”.

“Mis viejos son profes de Eduacación Física, mi papá hace triatlón. No vengo de una casa donde se respira fútbol, si bien mi hermano iba mucho a la cancha de Independiente y mi viejo es muy fan de Messi”.

Su relación con Bizarrap

“Él es de Haedo, egresamos el mismo año. No íbamos al mismo cole pero sí a dos de la zona y Haedo es muy chico. Yo lo conocía del barrio, pero no éramos re contra amigos aunque sí compartíamos salidas por los grupos de amigos. Yo, de hecho, lo seguía en su cuenta como Gonzalo porque no sabía que él era Bizarrap, y mi hermana un día me dijo quién era, yo no lo podía creer. Ahí le mandé un mensaje, le dije que no lo podía creer, que era un fenómeno y que me encantaba todo lo que hacía y me dijo ‘si, yo te quería escribir también’ y bueno, tenemos pendiente ir a la cancha”.

Cómo resguarda su intimidad

“Prefiero mantener todo con bajo perfil, yo siempre fui muy de mi barrio y a los de mi barrio no les llama la atención verme, entonces no me persiguen con fotos ni nada. Tampoco es que no hago cosas para que no me vean. Hago mi vida tranquila y normal”. (TN)