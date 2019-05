Morena Rial debutará en el Súper Bailando 2019 con famosa mediática

Mientras se terminan de formar los equipos para la salsa de a tres, Ángel de Brito confirmó en Los Ángeles de la Mañana que la joven participará en el Súper Bailando 2019, justamente, de la mano de la hija deMariana Nannis.

"Quien va a bailar con Charlotte es Morena Rial. La hija del conductor de Intrusos va a debutar en la pista del Bailando, en la sala de a tres. De hecho, fue a verla la otra vez. Está confirmado", dijo el conductor.

Luego, Ángel le dirigió un comentario a Yanina Latorre, quien se cruzó con Rial antes de que su hija, Lola Latorre, desembarque en la pista. "Ahí te vas a hacer el picnic vos", apuró De Brito, utilizando la misma expresión que usó Jorge en el tweet que le dedicó a Yanina: “Espero con ansias el debut de tu hija en el Bailando. Picnic en puerta", comentó, a modo de respuesta a la crítica que hizo la panelista de LAM del look de Rocío Rial en la boda de Jorge y Romina Pereiro.

Diferenciándose con seguridad del conductor de Intrusos, Yanina le contestó: "No, yo no soy como Rial. Jamás me metería con Morena".