Morena Rial habló de su inminente debut en teatro

Soltera y entusiasmada por subirse a las tablas, la hija de Jorge charló con Primicias Ya y reveló de qué se trata la obra que protagonizará, La Mentirita. "No puedo adelantar mucho de mi personaje, pero es una chica como que necesita sacarse fotos con una persona famosa y todo se va desarrollando a través de una mentirita. Estoy muy nerviosa y preparándome con todo, René me ayuda mucho para prepararme como actriz”, sostuvo, feliz.

Y cerró subrayando que además de estar contenta por haberse instalado en la provincia, la está pasando súper bien con el elenco que la acompaña en este nuevo e inesperado desafío teatral. "El elenco que se formó es un amor y aprendo de todos. Vamos a estar hasta marzo haciendo temporada. Yo me voy a Carlos Paz y me instalo directamente allá, amo Córdoba y me encanta vivir ahí. Estoy muy tranquila con estar allá”, cerró con entusiasmo.