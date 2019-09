Morena Rial llegó a un acuerdo con Facundo Ambrosioni en la Justicia: la foto juntos que sella la paz

“Estamos tratando de solucionar las coas. Primero está el nene y después nosotros. Estamos pudiendo arreglar las cosas, tenía que pasar un poco el tiempo”, aseguró Morena a la salida del Juzgado en un móvil en vivo que le dio a Los Ángeles de la Mañana.

Su abogado, Alejandro Cipolla, aseguró: “Ahora lo que estamos tratando de formalizar, para solucionar todo y que la causa quede en un parate, es una probation. Nosotros no nos vamos a oponer. Es la mejor solución por el bebé, para que no padezca los problemas de los padres. Una probation no implica culpabilidad de parte de él. Nosotros vamos a consentir ese acto jurídico a los únicos efectos de mermar la situación y que esto se pueda arreglar”.

“La probation es un acuerdo que formula la fiscalía con él y que nosotros avalamos porque sino no podría ser viable. More solo piensa en su hijo porque siente la falta de su padre. Además, ella tiene sentimientos hacia Facundo”, explicó el abogado.

Morena, por su parte, explicó por qué decidió no continuar con su denuncia por violencia: “Queremos poder tener una relación por el bebé, porque no está bueno hablar por medio de abogados qué se hace y qué no con el bebé. Es nuestro hijo y nosotros decidimos traerlo al mundo como para ahora estar tan mal”.

Además, Cipolla compartió una foto de Morena y Facundo junto a sus abogados en su cuenta de Instagram, donde escribió: “¡Tema solucionado! ¡Entiendo que fue lo mejor para el hijo que comparten ambos!”.