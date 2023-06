Hoy la relación de Morena Rial con su padre, Jorge Rial, parece estar en uno de sus peores momentos con la mediática contando en TV crudos detalles de la pelea con su papá. Sin embargo, tampoco el vínculo con Rocío, su hermana, sería el mejor.

Después de la cruda entrevista que dio en A la tarde, ella habló con LAM y contó que no sabe qué piensa su hermana del escándalo con su padre. “No, yo la bloqueé. Yo no hablo con gente que… No voy a perder tiempo”, arrojó.

“En su momento, cuando yo quedé embarazada, mi hermana decía que no era su sobrino. Ahora lo quieren. Es mi hijo. Mío y de su papá”, contó, sobre el quiebre que tuvieron.

MORENA RIAL ASEGURÓ QUE ODIA A JORGE RIAL: "VOY A HACER QUE MI HIJO TAMBIÉN LO ODIE"

Pero cuando el notero del ciclo de Ángel de Brito destacó el cariño que el conductor de Argenzuela le dedica en sus redes, Morena fue más allá. “Que lo demuestre. Una cosa es el afuera y otra, el adentro. ¿Ok? Perfecto. Yo soy igual”, se despachó.

“¿Vos pensás que volvió de Colombia y lo vio aunque sea 20 minutos? Es mi hijo y pregunta por su abuelo, pero ya se va a olvidar. Que no se preocupe”, arrojó, durísima.

“Mi último mensaje hacia él fue ‘como yo te odio voy a hacer que el nene te odie también’ y después lo bloqueé. Esa fue una de las pocas cosas que le escribí”, aseveró, furiosa.