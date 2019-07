Morena Rial se separó de Facundo Ambrosioni a tres meses de ser mamá

Pero entonces, más seguidores quisieron conocer detalles de la ruptura. Y la siguieron consultando. "No, olvidate", aclaró la joven cuando un usuario sugirió que "en unos días" se reconciliaría con el futbolista con quien estaba en pareja desde febrero de 2017.

"Tranqui, acá no pasó nada. Un hombre no es el final. Además, estás divina, More. ¡Sos una genia!", le escribió otra usuaria con el fin de intentar levantarle el ánimo. Muy segura de sí misma y de la decisión que tomó junto al padre de su hijo, la hija de Jorge Rial llevó tranquilidad al millón de seguidores que quieren conocer su vida a través de Instagram: "Obvio. Tranquila. Nadie muere de amor".

Luego le consultaron si le gustaría volver a ser mamá y la joven afirmó que es un proyecto a futuro. "Más adelante. Por ahora no. Lejos de eso, aparte no tengo pareja", dijo volviendo a hacer énfasis en la separación. Esta vez, lejos de parecer triste, agregó el emoji de una carita llorando de risa.

Facundo Ambrosioni, por su parte, no hizo referencia a la ruptura de su relación con Morena, sino que se limitó a postear un video junto a su hijo Francesco Benicio en brazos. "Se hiptonizó el peluca", bromeó el futbolista que se desempeña en el club Temperley.

Además, el joven cordobés subió a Instagram Stories una foto de Lionel Messi horas antes de la derrota de Brasil ante Argentina por las semifinales de la Copa América. Desde entonces, no volvió a utilizar las redes sociales y tampoco se manifestó sobre su separación.