Morena Rial se tapÃ³ un tatuaje en honor a su ex...Â¡y mirÃ¡ lo que se hizo!

En medio de las versiones que la rodean, la hija de Jorge Rial visitó a su tatuadora para tomar dos decisiones importantes. Primero, según reveló Exitoína, More se tapó el tattoo que se había hecho en honor a su ex y que decía: “Porque con tu amor toda la vida me quiero quedar. Facundo, 17/02/18". El sitio asegura que la frase permanecerá en su cuerpo, pero el nombre y esa fecha ya estarían cubiertos por una E y una S, las iniciales de quien sería su nueva pareja.

Por otra parte, Morena se tatuó en el antebrazo “Abrazame que el tiempo pasa y ese no se detiene”. La frase, que forma parte de una canción de Juan Gabriel tiene un significado muy especial y el propio Enrique se lo contó a DiarioShow: “Es una frase de Juan Gabriel del tema 'Abrázame muy fuerte'. Es una canción que siempre escuchamos y bueno... siempre se la dediqué. No sé si exactamente se lo hizo por mí o porque me veía reflejado en la canción, pero sí se la he dedicado hace mucho tiempo. Y ella cuando no nos podíamos ver escuchaba el tema y me recordaba”. ¡Chan!

Por su parte, la tatuadora de Morena compartió una foto junto a ella y escribió en Instagram: “Vamos a tapar y a empezar otra vez... ¿Usted no aprende verdad? Jajajaja ¡Te quiero mucho! Por eso sos mí ídola jajaj Para todo Game Over hay un play again @moreerial”.