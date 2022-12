En la despedida de Fátima Florez del estudio de Socios del Espectáculo una serie de mensajes de Moria Casán en plena entrevista alteraron el clima ameno, en un explosivo intercambio de filosas chicanas.

Todo comenzó cuando Rodrigo Lussich explicó el mensaje que le llegó de parte de la One contra la imitadora: "Registró su nombre con una empresa, así que hay que monetizar el uso. Dice que le vas a tener que pagar por usar su nombre. Dijo 'tendrá que dejar una limosnita'".

Entre risas, Fátima reaccionó cómplice convencida de que estaba en el contexto de una broma: "Moria, dejate de joder, andá a laburar y ganate la plata".

Aunque luego subió la apuesta al recordar que no habían mencionado a Casán durante la charla: "Moria es buscona y como estábamos hablando mucho de Mirtha Legrand y Susana Giménez, ella se pone celosa. (…) Le puedo cambiar una letra, y ya es Moira".

Al final, Rodrigo Lussich leyó completo el palito de Moria Casán a Fátima Florez: "No creo que me haga en su nuevo show. Pero siempre dice que usa mi imitación para descansar, porque ahí trabaja el público. Si me llega a hacer tendrá que dejar una limosnita".

MORIA CASÁN FULMINÓ A FÁTIMA FLOREZ LUEGO DE LA ENTREVISTA

A pesar de que Fátima Florez se había despedido de Socios del Espectáculo, a Moria Casán no se le escapó que la imitadora la había ironizado y replicó con su lengua karateka.

"¿Me manda a laburar a mí? ¡Ridícula! Se descompuso. Lo vi", arremetió Moria contra Fátima en otra tanda de textos que leyó Lussich luego de la pausa.

Furiosa, Moria continuó: "Se descolocó mal. A mí hasta mi hija me llama para felicitarme el Día del Trabajador. #DesodoranteParaTodos. #ImaginenePorQuéLoDigo. Besos para todos".

"Estábamos mirando con una amiga, que cuando #Axila me mandó a laburar, dijo 'qué dijo esta black'. Atrás mal. Me hace mal la voz, es de los años 80', ahora tengo voz nasal, tipo congestión orgásmica", fustigó.

"Muero con el descoloque. Que se relaje y que Norbertito (en referencia al marido) pague. Mejor que no me haga y vaya por el outlet actual", sentenció sarcástica Moria Casán contra Fátma Florez.