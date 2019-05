"Yo, ese tema, basta. La pasé tan mal contando lo que conté, no medí las consecuencias. Y si me volviese a pasar, y sé que está mal mi mensaje, yo no sé si lo volvería a contar", dijo Manguel este domingo en Debo Decir ante la pregunta de Luis Novaresio sobre aquel episodio.

"Conmigo se trató de usar políticamente la situación, y yo no la pasé bien. Tengo dos hijas chiquitas, hay cosas que no tengo ganas de pasar, de explicar. La pasé muy mal. No medí las consecuencias", agregó buscando dar por concluido el tema.

Sin embargo, Moria Casán intervino y desató la discusión entre las invitadas."Si no querés meterte en algo, sabrás que estás expuesta a las redes sociales. El acto fallido que quisiste cometer ahí fue una guachada tuya, no fue ningún acto fallido".



